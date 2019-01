Il polacco, rivelazione della prima parte di stagione in Serie A, fa gola a molti club italiani e stranieri, ma per gli analisti di planetwin365 l’immediato futuro di Piatek è ancora rossoblù. È andato in gol nelle prime 8 giornate di fila, arrivando ad insidiare il record assoluto di Batistuta (a segno per 11 gare consecutive). Da poco anche la consacrazione internazionale, con la convocazione in Nazionale (2 presenze e 1 gol). Piatek è stato tra i protagonisti del campionato fino alla pausa natalizia e, come prevedibile,Il ventitreenne, che l’anno scorso ha siglato 21 reti in 36 presenze con la maglia del Klub Sportowy Cracovia,sembra essere più interessato al compagno di reparto, Kouame. Ma dall’estero si sono fatte avanti anchee, proprio nelle ultime ore, con richiesta di prestito già da gennaio, anche. Tante le piazze in cerca di un profilo come quello di Piatek, ma secondo i quotisti di planetwin365 la cosa potrebbe risolversi in un nulla di fatto, almeno per la sessione invernale: la partenza di Piatek da Genova è quotata 6,00, mentre la permanenza sulla panchina di Prandelli è fissa sull’1,05.la fine del campionato e le trattative estive, ma il calciomercato è da sempre terreno imprevedibile e tutto può cambiare da un giorno all'altro.