Tutti vogliono Miralem Pjanic. La Juve ce l'ha già e se lo tiene stretto. Ma il fatto che Pjanic possa restare a lungo in bianconero è un qualcosa tutt'altro che scontato, anzi varrebbe almeno quanto un nuovo acquisto. Proprio il bosniaco fa parte infatti del ristrettissimo gruppetto di giocatori di cui la Juve e Max Allegri in particolare non vorrebbe mai privarsi. Ma sempre Pjanic fa anche parte di quei top player della Juve che ora ha realmente mercato, tanto e dai principali club europei: il primo ad insidiare il regista bianconero è stato il Paris Saint Germain, una pista da subito incandescente e poi raffreddatasi in attesa di capire come possa evolversi la questione limitazione sul mercato dei parigini. E l'offerta era di quelle da tenere in seria considerazione: circa 8 milioni netti a stagione per il giocatore, mentre la Juve cominciava a dover fissare una base d'asta da almeno 70 milioni di euro. Poi dalla Spagna si è acceso il clasico di mercato: Real Madrid e Barcellona, non c'è giorno che i media spagnoli non ribadiscano il duello in una fase che le vede affrontare le delicate eredità di Modric (potenziale) e Iniesta (ufficiale). Ma la Juve di Pjanic vorrebbe non privarsi, oltre a sondare eventuali alternative (da Kovacic in poi) ha ripreso da subito la marcia per trattenere il suo regista.

IDEA RINNOVO – Pur valutando con attenzione ogni situazione, Pjanic alla Juve si è consacrato e dalla Juve non ha intenzione di scappare. Anzi. I contatti di questi giorni che lo vedono sempre più al centro del mercato internazionale, hanno portato il bosniaco a dare la propria disponibilità nel rilanciarsi all'interno del progetto bianconero. Con la dirigenza della Juve che si è detta disposta a imbastire a stretto giro di posta una trattativa per il rinnovo di contratto, che potrebbe quindi portare l'ex giallorosso sulla soglia degli elementi più pagati: possibile un accordo sulla base di 6 milioni netti a stagione più bonus con prolungamento, rispetto a quello attuale da 4,5 milioni. Se ne riparlerà, ma il tempo di Pjanic alla Juve è tutt'altro che vicino alla fine.



@NicolaBalice