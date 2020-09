Per un giocatore che arriva, tantissimi se ne seguono, tanti vengono contattati, alcuni vivono delle trattative che entrano nel vivo. È così per tutti, la Juve da sempre ha dimostrato quanto sia necessario lavorare su più fronti per non farsi trovare impreparata. Così è anche per la punta che dovrà arrivare alla corte di Andrea. Il mercato è ufficialmente appena iniziato ma Pirlo ha fretta, di avere il suo centravanti e ancor prima di sapere chi sarà. Ma ora i bianconeri non possono fare altro che aspettare e mettere pressione. Perché forse la situazione che si sbloccherà prima, sarà quella che porterà all'erede di Gonzalo Higuain.Accordo totale sull'ingaggio, il bosniaco è pronto a firmare un biennale da circa 7,5 milioni netti bonus inclusi. Intesa raggiunta anche con la Roma, sulla base di un'operazione da 12 milioni tutto compreso, ma con l'apertura da parte della Juve a salire fino a 18-20 milioni in caso di inserimento di uno dei talenti in rampa di lancio che tanno piacciono ai bianconeri (vedi Calafiori o Riccardi). Effettuato anche il passo indietro sul fronte Milik, necessario per convincere il polacco ad accettare la Roma anziché tenere il punto per andare alla Juve.che così complica i piani della Juve ma allo stesso tempo rischia grosso di doversi tenere Milik senza cavarne un euro nel caso in poi Dzeko restasse alla Roma, per quanto sullo sfondo rimanga l'Inter a godersi lo show.accettata la formula Juve, 14 milioni lordi ci sono sul piatto e questi basteranno, in caso di permanenza in Italia per tre anni sarebbero comunque oltre 10 netti, al Barcellona ne percepisce 12,5 circa.la richiesta compresa tra i 15 e i 20 milioni non verrà esaudita, il budget della Juve non prevede spese superiori a quelle già previste per Dzeko, ma un accordo verrà trovato e non filtra preoccupazione in tal senso.– Insomma, la Juve ha Dzeko in pugno, Suarez quasi. Però decide De Laurentiis. O Bartomeu. Nelle loro mani il nome del prossimo numero 9 della Juve, almeno oggi è così: chi arriva prima alla Continassa, vince.