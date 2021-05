In sostanza mancano solo le fatidiche firme e poi gli annunci. Ma Giorgio Chiellini è destinato a prolungare il contratto che lo lega alla Juventus per un'altra stagione ancora. E il capitano bianconero manterrà un ruolo da giocatore vero, alla corte di Max Allegri si alternerà con Leonardo Bonucci, pur restando la prima scelta (al meglio delle condizioni) in quelle quindici-venti partite che tutti vorrebbero giocare.