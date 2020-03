Il calcio europeo si ferma. La Serie A ha tracciato la strada che, pian piano, stanno iniziando a seguire tutti. La federazione francese ha sospeso tutte le competizioni calcistiche, la Liga ha rinviato le prossime due giornate di campionato, si è fermata anche la lega portoghese, Al momento, nei cinque massimi tornei europei, solo la Premier League e la Bundesliga vanno avanti. Per ora, almeno. E’ stata invece una giornata convulsa per la Uefa, chiamata a decidere se sospendere o meno Champions ed Europa League. In questa settimana, seppur in alcuni casi a porte chiuse, le partite si sono regolarmente svolte. Ma la situazione potrebbe velocemente cambiare.Juve-Lione e Manchester City-Real Madrid sono già state ufficialmente rinviate, in quanto due delle squadre impegnate, bianconeri e Blancos, sono in quarantena per i casi di positività di Rugani e di un giocatore di basket del Real. Lo stesso Napoli, impegnato mercoledì a Barcellona, non potrà volare in Spagna. Ad oggi è confermata solo Bayern Monaco-Chelsea, ma si va verso una sospensione totale di Champions ed Europa League. La Uefa ha annunciato per martedì 17 una riunione in videoconferenza con i rappresentanti delle federazioni, leghe, club e calciatori di ogni singola nazione per decidere il da farsi. Non è escluso che la decisione di bloccare le due competizioni arrivi anche prima, forse già domani.La riunione sarà comunque importante, in quanto si deciderà come gestire le competizioni per club e l’Europeo, ad oggi ancora in programma per giugno 2020. L’idea della Uefa è di far slittare tutto il calendario di campionati e coppe continentali, prolungando la stagione sino a metà luglio. Di conseguenza l’Europeo slitterebbe all’estate del 2021. E qui nasce una lotta di potere, tra Uefa e Fifa: nell’estate del 2021, tra il 17 giugno e il 4 luglio, la Fifa ha in programma la prima edizione del rinnovato Mondiale per club, che sostituisce la Confederation Cup. Un mega torneo, con 24 squadre (tra cui 8 europee), a cui Infantino tiene tantissimo. Sempre nell’estate del 2021 ci sarebbe anche la fase finale della Nations League (dal 2 al 6 giugno), una competizione però decisamente più snella e, soprattutto, organizzata dalla stessa Uefa. Servirà trovare una soluzione che metta d’accordo tutti: un compito che non sarà semplice.