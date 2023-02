Vigilia del sempre sentito match fra Juventus e Fiorentina. Una gara importante, checché se ne dica, per entrambe le piazze. L'avvicinamento alla gara, però, è stato scaldato anche dalle dichiarazioni di Rocco Commisso che, senza tanti giri di parole, non ha risparmiato critiche alla Signora. Tuttosport in edicola stamani ci tiene però a fare qualche appunto al patron Viola: "Proprio la Fiorentina sotto la gestione Commisso è una delle società italiane che maggiormente hanno beneficiato delle movimentazioni economiche della Juventus e dei suoi pagamenti tutt’altro che fittizi. Dilazionati in comode rate, quello sì, ma fittizi mica tanto."



140 MILIONI - Federico Chiesa è stato tesserato dalla Juventus nell’ottobre del 2020 per un ammontare di 50 milioni di euro. Dusan Vlahovic è invece stato tesserato dalla Juventus nel gennaio del 2022 con la formula dell’acquisto a titolo definitivo: 70 milioni pagabili in 3 esercizi più eventuali 10 di bonus. Si arriva a un totale di 140 milioni di euro. Grossomodo la cifra che ha speso Rocco Commisso nel giugno del 2019. Niente male, no?