Tuttosport - Juventus su Gudmundsson: nell'affare due giocatori

. Persi Felipe Anderson e (con ogni probabilità) Zaccagni, che hanno scelto di trasferirsi al Palmeiras e rinnovare con la Lazio, Giuntoli ha spostato il mirino su altri obiettivi, uno di questi è l'islandese del Genoa, a segno 15 volte in 32 partite di campionato. La sorpresa della Serie A, motivo per il quale la Juventus potrebbe inserirsi nelle prossime settimane.L'ex attaccante del Psv Eindhoven, vicino alla Fiorentina lo scorso gennaio, vuole fare il salto di qualità, vuole una squadra che possa giocare la Champions League e lottare per vincere il campionato. In Italia o in Europa. Oltre all'aspetto economico,Nella nuova squadra vuole sentirsi protagonista, esattamente come succede sotto la Lanterna.

La Juventus non ha ancora preso i contatti con il suo entourage, ma ha una corsia preferenziale con il Genoa, come dimostrano anche gli ultimi affari (Cambiaso a Torino e de Winter in prestito con obbligo di riscatto in Liguria). In rossoblù - scrive Tuttosport -con la formula del prestito, e il fatto che gli intermediari che hanno condotto il suo approdo in Serie A (Gabriele e Valerio Giuffrida) vantano un canale privilegiato col Grifone non è da sottovalutare.E' la prima scelta del Genoa per un centrocampo che a giugno potrebbe perdere si Badelj sia Strootman, entrambi in scadenza.