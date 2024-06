Tuttosport - Milan, stallo per Zirkzee: la Roma propone Abraham

Getty Images

Il tempo scorre e la data del 1° luglio – giorno in cui sarà possibile pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro in seno al suo accordo con il Bologna - si sta avvicinando sempre più, ma un’effettiva svolta nella trattativa non è ancora arrivata.Affare in stand-by, dunque e con una fumata bianca che, anche a causa dell’interesse di Juventus e Manchester United, tarda ad arrivare. Motivi che portano il club di Via Aldo Rossi a sondare alternative.

Resistono, infatti, le candidature del Pichichi de La Liga, quel Artem Dovbyk che piace anche al Napoli, così come di Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e altri profili offerti come Demirovic o Memphis Depay, ieri protagonista di una prestazione non da ricordare con la divisa dell’Olanda contro la Francia, durante la seconda giornata del Gruppo D di Euro 2024.

Il 26enne centravanti inglese è reduce da dodici mesi complicati da un punto di vista fisico: poco più di un anno fa (era il 4 giugno 2023), l’ex Chelsea si ruppe, proprio all’ultima giornata di campionato, il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è tornato in campo solamente il 6 aprile scorso, nel derby contro la Lazio. Fra campionato ed Europa League, l'attaccante ha messo insieme 12 gare, segnando un gol contro il Napoli. Nonostante la partenza di Lukaku, l, alla ricerca di un nuovo numero 9 dopo l'addio di Giroud, come riporta Tuttosport. Abraham ha un ingaggio da 4.5 milioni netti, ma usufruisce - e può continuare a farlo - del decreto crescita, che permette al club di pagare al lordo poco meno di 6. Una spesa minima per un giocatore che conosce già l’Italia e che potrebbe ritrovare l’amico di sempre Fikayo Tomori, suo compagno al Chelsea., ma la Roma ha deciso il futuro del centravanti inglese e lo ha proposto ai rossoneri.