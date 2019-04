Siri, show me fake news pic.twitter.com/XgjENchVf7 — Jim Pallotta (@jimpallotta13) 9 aprile 2019

In mattinata, dalle pagine del Corriere dello Sport, si è parlato di un interesse dal Qatar per rilevare il club giallorosso. Già all'interno dello stesso articolo veniva pubblicata la smentita di Pallotta che aveva risposto con "Fake" a chi gli mostrava le indiscrezioni. Poi il presidente giallorosso ha preferito render pubblica la sua smentita con ironia: "Siri, show me fake news"ha scritto su Twitter il numero 1 giallorosso allegando la foto della prima pagina del quotidiano sportivo.