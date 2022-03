Ventidue giorni fa iniziava la guerra in Ucraina: le forze russe continuano la loro "operazione speciale" e la redazione di Calciomercato.com vi fornisce gli aggiornamenti più significativi per la giornata di oggi.





11.33 Oleksii Reznikov, ministro della Difesa ucraina, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento EU, ha commentato la situazione relativa alle trattative: "Durante i negoziati affrontiamo in primis la questione del cessate il fuoco e dei corridoi umanitari. E solo in un secondo momento sarà possibile lavorare ai termini della pace, ma il popolo ucraino non accetterà la resa. Oggi i negoziati sono a livello tecnico, ma vi assicuro che ora non c'è ancora nulla di cui ritenersi soddisfatti".



09.37 Cinquantatré civili sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nei bombardamenti russi a Chernihiv, vicino al confine con la Bielorussia (nord Ucraina). Lo ha riferito il capo dell'amministrazione regionale di Chernihiv, Viacheslav Chaus: "Nelle ultime 24 ore, 53 corpi di persone civili uccise dai russi sono stati portati all'obitorio".



09.30 Il Bundestag tedesco accoglie tra gli applausi Volodymir Zelensky, apparso in video per un intervento: "Si alza un muro sempre più forte fra l'Ucraina e l'Europa con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci".