Arriva una notizia legata al mondo del calcio dal conflitto in Ucraina. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg e dal Wall Street Journal, l'ex proprietario del Chelsea, l'oligarca russo Roman Abramovich e i negoziatori ucraini hanno sofferto sintomi di sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev all'inizio del mese. Il sospetto attacco potrebbe essere stato commesso con l'intento si sabotare le trattative per mettere fine alla guerra.



COSA SUCCEDE - Abramovich ha lasciato il Chelsea in seguito allo scoppio del conflitto in data 27 febbraio, con un comunicato sul sito ufficiale dei Blues, che da allora hanno anche subito provvedimenti molto seri da parte del governo britannico