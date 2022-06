Le vicissitudine a cui è andato incontro l'Ucraina negli ultimi mesi hanno portato a un'interruzione della vita, per come era conosciuta prima. Tra le varie sospensioni, c'è stata quella del campionato di calcio, che da febbraio non va in scena.



RIPARTENZA - La federcalcio ucraina, di comune accordo con il presidente Zelensky, ha deciso che a partire da agosto il campionato riprenderà, nonostante la guerra. Relativamente alla ripartenza, è intervenuto Andriy Pavelko, presidente della federcalcio, esprimendosi così: "Il calcio ha un potere molto grande nell'aiutare le persone a pensare al futuro. Oggi sono dell'umore peggiore, quindi abbiamo deciso con il presidente Zelensky di riprendere il campionato ad agosto. A tutti i livelli: le due divisioni pro e il torneo femminile. Ho informato Infantino e Ceferin, abbiamo il loro sostegno. Parleremo con consiglio militare e governo per capire come organizzare in sicurezza".