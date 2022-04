Anche oggi calciomercato.com vi aggiorna sui principali avvenimenti inerenti alla guerra in corso in Ucraina.



15.15 - Orban chiede a Putin una tregua immediata. Dieci edifici in fiamme nel Lugansk.



14.20 - Kiev: "400 dispersi a Hostomel, a Bucha stuprate anche 14enni".



13.20 - Il Papa bacia la bandiera ucraina arrivata da Bucha: "Città martoriata da crudeltà orrende".



12.10 - Attaccate le ville di Solovyev ( presentatore tv russo filo-Putin) sul lago di Como: fuoco, scritte e vernice in piscina.



10.30 - Le due figlie di Putin nel mirino delle sanzioni di Ue e Usa, secondo il Wall Street Journal. Ma la Casa Bianca non conferma.