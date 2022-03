Anche oggi calciomercato.com segue i principali avvenimenti legati alla guerra in corso in Ucraina.



12.09 - Grande attesa per la telefonata di oggi fra il presidente USA Biden e il presidente cinese Xi Jinping. Intanto il Pentagono avverte: se la guerra si trascina aumenta il rischio di minaccia nucleare da parte della Russia.



10.45 — A Leopoli, missili dal Mar Nero. Sono stati lanciati dal Mar Nero i missili caduti stamane in prossimità dell’aeroporto di Leopoli.



10.30 — Putin parlerà con Macron in serata.