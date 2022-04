Anche oggi Calciomercato.com segue i principali avvenimenti legati alla guerra in corso in Ucraina.



09.50 Come dichiarato dal consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, una tregua temporanea nel conflitto con la Russia "significherebbe solo posporre la guerra". Il consigliere ha poi continuato, aggiungendo che le forze russe "non sono in vantaggio" sui fronti bellici.



9.30 Come riferito dal capo dell'amministrazione del distretto Dmytro Zhyvytskyi, citato da Ukrainska Pravda, il territorio della regione di Sumy (Nord Est dell'Ucraina) è completamente libero dalle truppe russe.



8.30 Come annunciato dalla vicepremier Iryna Vereshchuk, anche oggi sono stati concordati 10 corridoi umanitari per evacuare la popolazione civile dalle città ucraine.