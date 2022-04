Anche oggi calciomercato.com vi aggiorna sui principali avvenimenti della guerra in corso in Ucraina.



15.15 - Missili a Leopoli. Kreminna, spari sui civili. Anche Kharkiv di nuovo sotto le bombe.



14.40 - Mosca, due prigionieri inglesi mostrati in tv.



13.30 - Botta e risposta fra UE e Russia. Von der Leyen: “Default Russia solo questione di tempo”. Medvedev: "Se falliamo noi fallite anche voi".



12.40 - Nabiullina (Banca centrale russa): "Le sanzioni stanno colpendo l’economia, impossibile vivere di riserve". Ma Putin la smentisce



11.45 - Il premier Draghi positivo al Covid: asintomatico, ma non potrà andare in Africa per la missione italiana alla ricerca di nuovi contratti per sostituire il gas russo.