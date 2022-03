Anche oggi calciomercato.com segue i principali avvenimenti legati alla guerra in corso in Ucraina.



11.45 - La Russia all’Italia: "Con altre sanzioni ci saranno conseguenze irreversibili".



11.10 - Lukashenko: Putin sta bene, è più in forma che mai.



10.40 - Mosca lancia un missile ipersonico. La Russia ha annunciato di aver utilizzato missili ipersonici Kinzhal contro un deposito di armi sotterraneo nella regione sud-occidentale di Ivano-Frankivsk.



10.15 - La posizione di Mosca nei negoziati con l'Ucraina è diventata più "adeguata" ma la trattativa su punti quali le garanzie di sicurezza, il ritiro delle truppe russe e un cessate il fuoco "potrebbe richiedere più tempo". Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podoliak.