Oggi si completano altri due gironi dopo quello dell'. In campo alle ore 18 in contemporanea con la sfida tra Macedonia e Olanda, già qualificata.Alle ore 21 tocca al Belgio contro la Finlandia e alla Danimarca contro la Russia.PROBABILI FORMAZIONI(ore 18 ad Amsterdam in diretta tv su Sky Sport)MACEDONIA (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski, Pandev. CT: Angelovski.OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Aké; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; Malen, Depay. CT: De Boer.Arbitro: Kovacs (Romania).(ore 18 a Bucarest in diretta tv su Sky Sport)UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. CT: Shevchenko.AUSTRIA (3-4-2-1): Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Ulmer; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT: Foda.Arbitro: Cakir (Turchia).(ore 21 a San Pietroburgo in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport)FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pohjanpalo, Pukki. CT: Kanerva.BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Doku, E. Hazard; Lukaku. CT: Martinez.(ore 21 a Copenaghen in diretta tv su Sky Sport)RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Barinov, Dzhikiya, Diveev; Mario Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Karavaev; Miranchuck, Golovin; Dzyuba. CT: Cherchesov.DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Mahele; Delaney, Hojbjerg, Damsgaard; Poulsen, Cornelius, Braithwaite. CT: Hjulmand.