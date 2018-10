Il ct dell'Ucraina Andriy Shevchenko parla a Rai Sport prima della sfida con l'Italia: "Non abbiamo scelta di giocatori di altre squadre, per cui è difficile, ora valutiamo i calciatori durante gli allenamenti anche perché tanti hanno giocato in Champions e campionato, ma proviamo a mettere una squadra competitiva perché ci teniamo a fare una bella partita. Modello? Ho lavorato con tanti allenatori importanti, Ancelotti è uno di quelli che mi ha dato tantissimo, ma sto cercando un modo mio di essere allenatore".