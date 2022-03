Anche oggi calciomercato.com segue i principali avvenimenti legati alla guerra in corso in Ucraina.



10.20 - Nuovo messaggio di Zelensky, che fa ascoltare le sirene di guerra: "Le sentiamo da 25 giorni". E poi dice: "Stiamo combattendo per la nostra salvezza contro uno dei più numerosi eserciti del mondo, contro razzi, bombe, artiglieria, aerei e elicotteri sui quali i russi già scrivono "a Berlino" perché vogliono andare oltre l'Ucraina. Vogliono andare ovunque e venire da voi".



9.20 - Assedio finale a Mariupol, bombe su centro commerciale a Kiev: 8 morti. I russi intanto attaccato attaccano Odessa dalle navi, case distrutte. Arginata la perdita di ammoniaca da impianto chimico a Sumy.



8.50 - "Putin ossessionato dal video dell’uccisione di Gheddafi". Il politologo bulgaro Ivan Krastev, intervistato dal Corriere della Sera: "Il presidente russo passa ore a guardare il video della fine del leader libico".