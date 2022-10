L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara col Torino: "Inutile ripensare all'eliminazione dalla Coppa Italia, in questi giorni siamo migliorati e sono contento del lavoro della squadra. Juric lo conosco bene, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo spingere come sempre con cuore e sacrificio".



RICORDI - "Sono cresciuto nel Torino, ma in tutti questi anni non mi sono mai sentito vicino a loro e ho preso altre strade. Oggi sono orgoglioso di essere l'allenatore dell'Udinese, l'unica squadra che avrei voluto allenare in Serie A".



PREVISIONE - "Credo che sarà una partita molto fisica, chi avrà più fame sui duelli avrà la meglio. I ragazzi stanno tutti bene, ho tutta la rosa a disposizione e posso scegliere chi schierare".



WALACE - "Nessuno ha fisicità e senso tattico come lui in squadra, è un giocatore difficile da sostituire".



BECAO - "Sta cercando di smaltire un risentimento muscolare, speriamo di recuperarlo il prima possibile".