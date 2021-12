Il centrocampista dell'Udinese Tolgay Arslan si è innamorato talmente tanto dell'Italia che non vuole più lasciarla: "Tornare in Turchia? No, la Serie A mi piace troppo. Voglio restare qui" ha detto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Sul ruolo: "Mi piace giocare play, qui ho fatto spesso la mezz'ala ma ora Cioffi mi sta avvicinando di più a Walace. In Turchia facevo il regista nel 4-2-3-1, ma sono d'accordo con chi dice che questo ruolo, puro, non esiste più. Il calcio è cambiato, oggi è molto più veloce e fisico".