Alle 15, alla Dacia Arena, l'Atalanta fa visita all'Udinese in crisi, per recuperare la gara non disputata il 16 dicembre a causa di una forte pioggia che non permise alle squadre di scendere in campo. Ma per oggi pomeriggio, tutto è pronto. La Dea vuole vincere per rivedere la Champions League, i friulani, invece, per rialzarsi dopo un periodo duro e per salvare la panchina di Luca Gotti.



UDINESE-ATALANTA alle 15, in onda su Dazn



Udinese: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.



Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Miranchuk; Ilicic, Zapata.