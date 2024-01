Balzaretti avvisa Juve e Napoli: 'Samardzic? L'Udinese non regala niente'

Redazione CM

Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo chiara la nostra identità e i ragazzi la vivono e sanno quello che devono fare. Ci vuole più consapevolezza che dobbiamo trovare e dobbiamo fare meno errori. Per Cioffi è una partita speciale e speriamo che questo sia di buon auspicio. Samardzic e Perez? Ci concentriamo sul campo ed entrambi partiranno dal primo minuto. Né il mister, né il club regalano niente. Lazar è titolare perché ha fatto una settimana importante e ci aspettiamo grandi cose da lui”.



LA SITUAZIONE - Uno dei nomi più gettonati per il centrocampo del Napoli è proprio Lazar Samardzic, per il quale sta proseguendo nil braccio di ferro con l'Udinese. La trattativa va avanti da tempo, ma i due club non hanno ancora trovato un punto d'incontro e al momento non sono stati registrati neanche passi in avanti. Tutto in stand by, con il giocatore che ha aperto al trasferimento in Campania, ma è in attesa di un accordo tra le due società. Ed è in questo contesto che la Juventus ha deciso di muoversi, provando a inserirsi nella trattativa, con l'obiettivo di bloccare il centrocampista tedesco naturalizzato serbo, classe 2002, valutato 25 milioni, per poi portarlo a Torino in estate. Impresa non facile, sia per il colorito mondo che circonda il calciatore che, soprattutto, per la concorrenza proprio dei campioni d’Italia. Dopo l’estate, il nome di Samardzic continua a essere al centro del mercato.