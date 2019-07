L'Udinese oggi ha presentato due dei nuovi acquisti, Mato Jajalo, ex Palermo, e il difensore brasiliano Rodrigo Becao.



"Ho scelto l'Udinese per la storia e per il progetto sportivo che mi è stato prospettato - ha spiegato Becao, come si legge su Repubblica.it -. Spero di disputare una grande stagione e dare un aiuto concreto ai risultati della squadra".