Valor Behrami, centrocampista dell’Udinese, parla a Sky Sport nell’intervallo della sfida contro la Roma, per ora ferma sullo 0-0: “Abbiamo preparato più la fase difensiva, perché oggi è una gara di sacrificio. Ci teniamo a mettere in pratica quelle poche cose che ci ha chiesto il mister, visto che non abbiamo avuto il tempo per lavorare su tanti concetti. La dobbiamo mettere sul fisico, la Roma tecnicamente è più forte. Se continueremo così si apriranno più spazi anche per noi, ma non sarà semplice mantenere questa intensità per 90'. Loro sono bravi e possono risolvere la partita anche con una giocata individuale”.