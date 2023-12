Udinese-Bologna (sabato 30 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023. I rossoblù si presentano a questa sfida in zona Champions League con 31 punti in classifica, ben 17 in più dei friulani, quartultimi a quota 14 come il Verona.



LE ULTIME - Cioffi ritrova Payero dopo la squalifica, ma deve ancora fare a meno degli infortunati Bijol, Ebosse, Vivaldo, Davis, Brenner e Deulofeu. Dall'altra parte Thiago Motta recupera Orsolini, ma perde Ndoye, che si aggiunge agli altri infortunati Karlsson e Soumaoro.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Perez, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.