Da una parte Okaka, dall'altra Santander. Udinese-Bologna era la partita dei giganti. 36 falli, un espulso e 7 ammoniti, più botte che botti. Partita fisica con tanti contrasti e un po' di nervosismo, con tanto di spintone di Skorupski a Nestorovski. Tra tanti sguardi duri spunta il sorrisone di Stefano Okaka, che ha regalato i tre punti all'Udinese e una settimana un po' più tranquilla a Igor Tudor dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite.



IL PROBLEMA DI SINISA - Il Bologna lì dietro ha un problema: con quello di oggi, 4 gol su 7 li ha subiti di testa. Giganti sì, ma mai puntuali. Sempre in ritardo nelle marcature, un aspetto sul quale Mihajlovic e il suo staff dovranno lavorare.



PROGETTO OKAKA - Okaka riparte da dove si era fermato. Alla prima da titolare, ritrova il gol con la maglia dell'Udinese che gli mancava dalla doppietta contro la Spal del 18 maggio scorso. Nel mezzo, un viaggio di andata e ritorno per Watford. Nell'ultimo mercato i bianconeri lo hanno preso a titolo definitivo con un contratto fino al 2022, Okaka ha rifiutato un ingaggio di 2,5 milioni di euro proposto dal Besiktas per dimostrare che il bel finale della stagione scorsa non è stato solo un caso. Un giocatore come lui fa la differenza in partite come queste: fisico e qualità, la risolve di testa senza neanche saltare.







IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen (31' s.t. De Maio), Fofana (38' s.t. Walace), Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka (19' s.t. Lasagna), Nestorovski.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili (31' s.t. Destro); Orsolini (9' s.t. Skov Olsen), Soriano, Sansone (14' s.t. Palacio); Santander.

ESPULSO: Soriano (dopo il fischio finale).

AMMONITI: Samir, Okaka, Soriano, Bani, Troost-Ekong, Nestorovski, Skorupski.