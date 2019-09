Udinese-Bologna 1-0



Musso 6: spettatore non pagante; dalle sue parti il Bologna non arriva mai.



Becao 6,5: controlla con sicurezza la difesa, soffre poco le avanzate di Sansone.



Ekong 6,5: annulla l’attacco rossoblù; con l’ingresso di De Maio sbaglia poco o nulla.



Samir 6: l’ingenua ammonizione pesa nel corso della ripresa. Contiene egregiamente Orsolini, ma rischia di farsi cacciare dopo il dribbling di Skov Olsen. Ingenuo.



Sema 6,5: a destra è una bella scoperta; dà una mano anche alla fase difensiva.



Mandragora 6: gira palla in modo tranquillo, senza mai perdere la posizione. Sufficiente.



Jajalo 6,5: come al solito fondamentale in mezzo al campo; è superiore ad avversari e non. Imponente.



Fofana 5,5: troppo impreciso in fase di impostazione; aiuta la difesa in fase di recupero.



(dal 39’ s.t. Walace sv)



Larsen 6,5: è lui a fornire l’assist decisivo ad Okaka. Sorprendente.



(dal 31’ s.t. De Maio 6: offre esperienza con il suo ingresso)



Nestorovski 6,5: brillante in fase di possesso, intelligente a subire i falli nel finale di gara. Imprevedibile.



Okaka 7: per la prima volta nel corso di questa stagione Tudor lo schiera titolare e lui lo ripaga con un gol. Fa salire la squadra e difende palla, a questa squadra mancava come il pane. Decisivo.



(dal 19’ s.t. Lasagna 6: porta vivacità all’attacco bianconero. Ingresso positivo.)





All. Tudor 6,5: trova tre punti fondamentali davanti ad una bellissima cornice di pubblico. Azzecca i cambi.