Ospite a Sportitalia, il dirigente dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato anche dei due giocatori che interessano al Napoli: De Paul e Pussetto. "Dove andrà De Paul, all'Inter o al Napoli? Vi do un indizio: sul calciatore c'è una squadra spagnola. Per quanto concerne Pussetto, invece, vi posso dire che interessa al Napoli, ma non solo. Un po' tutte le squadre italiane sono interessate al calciatore che, attualmente, vale tra i 15 e i 20 milioni di euro". Carnevale, che secondo quanto ripreso da areanapoli.it non ha fatto il nome della squadra spagnola, ha poi aggiunto: "De Paul è un fuoriclasse. Lo posso dire perché lo osservo da vicino ogni domenica ed è veramente fortissimo".