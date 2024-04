Udinese, che bagarre per Samardzic: Giuntoli deve anticipare il Napoli, c'è il prezzo

Qualità al potere. Samardzic ha confermato tutto il suo talento cristallino anche in questa stagione: la continuità non è ancora il pezzo pregiato del suo repertorio ma sulle qualità tecniche ci sono pochi dubbi. E non è un caso che almeno tre società italiane sono pronte a darsi battaglia per il gioiello dell’Udinese.Lazar é un pallino di Giuntoli da almeno due anni e dopo il grave infortunio occorso allo scozzese del Bologna Ferguson potrebbe presto pianificare una missione con l’Udinese per provare ad anticipare la concorrenza.

Il rendimento di Samardzic in questa stagione poteva essere certamente migliore ma resta comunque ottimo con 4 gol e 2 assist in 27 presenze. Per il classe 2002e sappiamo quanto sia un club con posizioni molto rigide sulle valutazioni dei big della rosa. Il Napoli vuole tornare alla carica dopo il tentativo di gennaio, la Fiorentina può avvicinarsi alle richieste dell’Udinese. Ecco perché la partita è decisamente aperta con la Juve che è chiamata a uscire allo scoperto.