Udinese-Chievo 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 41’ s.t. Teodorczyk (U)



Udinese (3-5-2): Musso; Opoku (36’ s.t. Teodorczyk), Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D'Alessandro (21’ p.t. Zeegelaar); Lasagna, Okaka (11’ s.t. Pussetto). All. Nicola.



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli (44’ s.t. Pucciarelli), Bani, Barba, Jaroszynski; Leris (28’ s.t. Schelotto), Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski (25’ s.t. Meggiorini), Djordjevic. All. Di Carlo



Arbitro: Valeri di Roma



Ammoniti: 15’ p.t. Leris (C), 13’ s.t. Depaoli (C), 20’ s.t. Pussetto (U), 26’ s.t. Nuytinck (U), 30’ s.t. Fofana (U), 40’ Djordjevic (C), 43’ s.t. Teodorczyk (U), 45’ s.t. Zeegelaar (U)