Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato così ai microfoni di Dazn, dopo la sfida giocata contro il Genoa: "E' stata una brutta partita, dobbiamo fare i complimenti al Genoa. Certamente non abbiamo fatto bene a livello estetico, ma sono molto soddisfatto dell'atteggiamento della squadra viste le tante assenze. Altre squadre si sarebbero inginocchiate di fronte all'atteggiamento del Genoa, mentre noi abbiamo retto. La sosta arriva al momento giusto, per preparare al meglio le sfide contro Torino e Verona. Udogie? Tutto rientrato. Ha avuto giramenti di testa forti e ho preferito non rischiarlo dall'inizio. La forza del gruppo si è vista anche oggi".