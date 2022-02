A pochi minuti dal fischio iniziale di Udinese-Lazio è il tecnico dei bianconeri, Gabriele Cioffi, a prendere la parola per presentare il match: “L'Udinese arriva umile e affamata alla gara di oggi. Non è stata una settimana facile perché di punto in bianco ci siamo trovati con meno sei punti in classifica e questo cambia un po' le coordinate. Noi vogliamo avere una faccia sola, quella di una squadra che si conosce e che sa che nell'umiltà e nel sacrificio può trovare il bel gioco. Questa è l'unica faccia che vogliamo avere da qui alla fine del campionato”, le sue parole ai microfoni di DAZN.