L’allenatore Gabriele Cioffi parla così a DAZN dopo il pari interno della sua Udinese contro la Roma: “Avevamo preparato tante cose, ci hanno sorpresi invertendo la posizione di Zaniolo ma i ragazzi hanno fatto la partita giusta per atteggiamento, umiltà ma nessuna riverenza. Questo è l’atteggiamento che porta punti. Il giorno prima avevamo lavorato anche sui rigori. Avevamo lavorato su una pressione medio-bassa perché la Roma ha una grande profondità, ma per fare così devi coprire la palla, sapendo la gamba di chi c’è o chi sarebbe entrato. Dovevamo morderli e non farli respirare”.



Deulofeu come sta?

“Gerard è in piena forma, ha uno stato psico-fisico importante e i compagni glielo riconoscono”.



Sente di aver gestito bene i cambi?

“La partita non mi aveva dato certe sensazioni, era tutto sotto controllo. Tant’è che per poco Samardzic non segna il 2-0 per un pelo. Ci vuole coraggio, una realtà come la nostra deve e vuole averlo. Sennò entri in un giro di paura dal quale non esci. Non è sfrontatezza o arroganza, ma giocarsela con tutti”.



Molina lo vede bene?

“Anche lui, sì, sta facendo la differenza. Bravi quello dello staff a recuperarlo dopo un periodo difficile. Peccato che il suo sostituto Soppy non stia trovando spazio, perché è un cavallo di razza”.



Cosa ha detto a Mourinho?

“Ci ha fregati all’ultimo. Nel finale mi ha chiesto se era rigore, gli ho detto che secondo me mica tanto…”.