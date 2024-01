Udinese, Cioffi: 'Devo ancora capire quando interviene il VAR, l'arbitro ha condizionato la partita'

L'Udinese resta ferma a quota 18 punti in classifica, pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Al termine della partita l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi è intervenuto a DAZN.



MANCATO ROSSO A PASALIC - "Allora io ovviamente ho già rivisto l'intervento. Noi siamo rimasti in 10 con il Sassuolo per un intervento molto simile e quella partita l'abbiamo pareggiata 2-2. Devo ancora capire quando interviene il VAR perché lì Pajero ha preso giallo e lo hanno richiamato, qui l'arbitro lo ha ammonito e non lo hanno richiamato. Con tutto il rispetto per un lavoro difficilissimo come l'arbitro, è un intervento identico a piede a martello. Ha condizionato la partita, ma onore all'Atalanta che ha meritato la vittoria. Su queste cose qui siamo un po' confusi. Poi se mi spiegano io lo accetto".



PEREZ - "Domani penserò a lui, ora voglio staccare un attimo. Salvezza con Monza, Cagliari, Salernitana e Genoa? Sì, passa da lì".