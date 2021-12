Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parla a Udinese Tv di Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari: "​La squadra che è costruita è stata costruita per un alto scenario. Nández, Godín, Pavoletti sono tutti giocatori di livello che danno all’allenatore una differenza di scelta. Inoltre sono capitanati da un allenatore che ha fatto la storia della Reggina e del Napoli. Noi dobbiamo essere attenti e concentrati per mettere in difficoltà un Cagliari forte che se sta vivendo un periodo di difficoltà".