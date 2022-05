Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 contro il Sassuolo: "Probabilmente il primo tempo siamo stati un po' troppo sfrontati, ma devo dire bravissimo a chi è entrato dalla panchina perché è riuscito a cambiare un incontro che si era messo abbastanza male".



COMPLIMENTI - "I ragazzi hanno una grande identità e siamo riusciti a trasmetterla su tutto il gruppo. Ci sappiamo rialzare dalle difficoltà come il gol preso nel primo tempo. Nonostante il gol sia entrato dopo soli cinque minuti, non ci siamo snaturati ed abbiamo continuato a giocare la nostra partita. Bravi a tutti!"



IL RISULTATO - "Una partita che poteva finire 5-4 per noi o 4-4 o 5-4 per loro. Sicuramente un match divertente, un punto a testa che però non ci sazia completamente".



GUIDOLIN - "Solo quando viene fatto il suo nome mi dovrei inchinare. Il paragone mi fa piacere, ma devo ancora farne tanta di strada. Possiamo mettere a paragone i numeri quando avrò dieci anni di carriera".