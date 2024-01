Udinese, Cioffi: 'Meglio sorvolare sul caso Maignan, la scommessa con Deulofeu era per una pizza'

L'allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Milan: "Del caso Maignan ha già parlato Balzaretti, meglio parlare di calcio. Non per sdrammatizzare, ma per sorvolare. Noi gente di sport facciamo così".



MEGLIO DEL MILAN - "Non ho detto niente alla mia squadra nello spogliatoio, c'è poco da dire. Dobbiamo ripartire a testa alta e con grande carica, consapevoli di quanto fatto di buono. Lavoreremo sui pochi errori che abbiamo commesso. Veniamo da un processo lungo, ora stiamo iniziando a esprimere un calcio migliore, com'è nelle corde dei ragazzi. A tratti anche migliore del Milan, una squadra candidata allo scudetto. Ci tireremo fuori da questa posizione di classifica, che non meritiamo".



DEULOFEU - "Ho poche idee e confuse. Scherzi a parte, Gerard ha bisogno di tempo per tornare a essere il campione che è. Mi aveva detto che oggi avremmo vinto contro il Milan e così mi avrebbe offerto una pizza, visto che lui è a dieta. Me la stavo pregustando fino al minuto 83, sarà per la prossima volta. Magari me la offrirà Pioli".