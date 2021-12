L'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria col Cagliari: "Io motivatore? Non sono un guru, ho tirato fuori quello che la squadra ha sempre avuto dentro. Per fare risultato bisogna essere coraggiosi in tutte e due le fasi. Vincere aiuta a vincere, non puoi aspettare gli avversari che ti concedono qualcosa. Devi andartelo a prendere e per questo si va a riempire l’area, accettando anche l’inferiorità quando si può".



Sul chiarimento finale con Pavoletti: "Al fischio finale ho urlato, mi è uscito dalla pancia e non dalla testa. Non è stato qualcosa di offensivo, me lo ha fatto notare e ho chiesto scusa perché è stata una mancanza di rispetto. L’altro lato della medaglia e che venivamo da un momento difficile, il mio era solo un grido di gioia e lui lo ha capito".