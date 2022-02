L'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha commentato a DAZN la pesante sconfitta contro il Verona: "Pesantissima, un tiro in porta un gol. Noi quattrocento tiri e zero gol. Oggi non voleva entrare, dire bravi ai miei suona quasi ridicolo ma la prestazione la volontà ci sono state. Dal campo avevo la sensazione che più giocavamo bene e più prendevamo gol. Risultato pesantissimo, bugiardo, ma la squadra e sana, viva e fa le cose giuste. Ci sono state delle imperfezioni che abbiamo pagato a caro prezzo. Forse ci siamo giocati con gli interessi la fortuna avuta col Torino".



Sull'esclusione di Beto: Scelta tecnica, non siamo pronti ancora per giocare con le tre punte. Non so se lo diventeremo, a oggi non lo siamo. Chi sta meglio gioca