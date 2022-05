L'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha presentato la gara contro lo Spezia in programma domani alle ore 18: "Motta ha saputo dare un'identità precisa alla squadra, noi vogliamo giocare prendendo ispirazione dal ciclismo che per molti è uno sport individuale ma in realtà nelle corse a tappe come il Giro, non si vince se non si ha una squadra. E noi, contro lo Spezia, cercheremo di giocare da squadra".