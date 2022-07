Ilpassa 3 a 1 alla "Dacia Arena" ma nonostante il risultato l'esce a testa alta. Soddisfatto per la prestazione contro i Blues e per questo precampionato mister Andrea: "Ritengo che abbiamo fatto una buona preparazione. Abbiamo scelto di giocare contro squadre impegnative, nonostante ciò abbiamo sempre retto bene. Mi ritengo soddisfatto di questa preparazione. Qualche giocatore è arrivato da poco e gli serve tempo ma sono convinto che arriviamo ad un buon punto per la Coppa Italia".C'è ancora tanta strada da fare, quello è certo, ma la squadra sembra aver enormi margini di crescita. Diversi i nuovi volti schierati questa sera. Positiva la prova di, arrivato da Watford da poco più di una settimana ma subito calatosi a pieno nella realtà friulana. Discreta la prova difensiva dinonostante di fronte avessero due clienti davvero scomodi come Mount e Sterling. Bene anchenella ripresa. Lo sloveno, assieme a, è riuscito a dare maggiore qualità alla manovra e mettere in difficoltà la mediana inglese.Più fatica, invece, hanno fatto, travolto da un Kante già in formato Champions, e, che deve ancora maturare nella gestione dei momenti prima di poter dirsi un titolare a tutti gli effetti.Tra i migliori, capace di metterci una pezza in più di un'occasione, e, sempre più leader tecnico della squadra. Il Tucu, presa un po' di fiducia dopo un inizio in apnea, nella ripresa prova a guidare i bianconeri verso quella che sarebbe stata una rimonta clamorosa e ad un certo tratto forse meritata. Sempre nel cuore dell'azione, sempre illuminante con la palla tra i piedi, l'argentino dimostra di poterci stare ancora benissimo a certi livelli.Per, invece, un gol che allontana le voci di mercato. Rapace d'area quando approfitta della respinta corta di Mendy per accorciare le distanze, lo spagnolo sembra sempre più convinto del nuovo progetto tecnico di Sottil: "È un campione, un professionista assoluto. Fa sempre la differenza, deve solo ritrovare il top della condizione. Mi auguro che rimanga" ha confessato il tecnico bianconero in conferenza stampa. Ad un mese dalla chiusura delle trattative, con poche offerte sul tavolo, potrebbe davvero restare a Udine.In attesa del recupero di Becao e Beto e magari di un innesto in attacco le sensazioni sono positive. Perdere contro il Chelsea, club che proverà a vincere la Premier e ad arrivare in fondo in Champions, ci può stare. Sconfitte così, però, sono formative, permettono ad un gruppo giovane e ancora inesperto di maturare velocemente."Arriveremo pronti alla Coppa Italia e al debutto in campionato contro il Milan" assicura Sottil. Vista la prestazione di questa sera è giusto crederci