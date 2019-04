Marco D'Alessandro, esterno dell'Udinese, parla in vista della sfida contro l'Atalanta: "Che Atalanta dobbiamo aspettarci? Sarà una gara difficile, dobbiamo riuscire ad eseguire quello che abbiamo preparato col mister in settimana. Qual è il segreto dell'Atalanta? Non credo ci sia un segreto, sono tre anni che lavorano con lo stesso allenatore. Il punto forte è la preparazione atletica, Gasperini tatticamente è molto preparato. Pressano ma sanno anche gestire la palla facendo stancare l'avversario. Giocano a memoria e hanno tanta qualità. Ci sarà da soffrire ma siamo pronti a farlo. Squadra stanca dopo l'impegni di Coppa Italia contro la Fiorentina? Non credo. Attualmente, a livello mentale, non c'è una squadra più in forma. Spero possano essere un po' stanchi, ma credo che la carta vincente sarà la voglia soffrire. Non credo saranno appagati".