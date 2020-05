Rodrigo De Paul, numero 10 dell’Udinese, obiettivo di mercato di Milan e Inter, parla a Udinese Tv della possibile ripartenza del campionato e del suo futuro: “Per me questo è un compleanno particolare che vivo con felicità perché si sta superando il periodo di emergenza. L’importante è poterlo festeggiare con la mia famiglia e che stiamo tutti bene. Ora pensiamo alla ripartenza del campionato. È la prima volta che si verifica una situazione simile. Dopo una sosta così lunga sarà certamente un inizio difficile, potranno esserci degli infortuni e i ritmi di gioco saranno più bassi finché non si riuscirà a tornare al top della forma, ma sicuramente daremo tutti il massimo per la squadra e per i nostri tifosi. Penseremo gara per gara, a cominciare dal primo impegnativo incontro con il Torino, e ci alleneremo come abbiamo sempre fatto”.



Infine due parole sul suo essere felice in Friuli: “Per me è un piacere e essere a Udinese”.