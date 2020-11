Il fantasista dell'Udinese Rodrigo De Paul ha parlato a Il Corriere dello Sport e non ha potuto esimersi dallo spendere due parole in memoria di Maradona: "E’ stato impossibile trattenere le lacrime, la mia generazione è nata col mito delle sue vittorie. Una volta ho mangiato insieme a lui perché avevamo un amico in comune, gli ho regalato la mia maglia. Potete capire l’emozione. E’ la storia, ricorderò sempre le immagini dell’86’ gli inglesi ci avevano rubato le Malvinas ed erano morti tanti argentini. I suoi gol contro l’Inghilterra hanno risollevato una nazione. Sogno di vincere il mondiale 2022 in Qatar per dedicarlo a lui".