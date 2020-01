Dopo Udinese-Sassuolo 3-0, intervistato da Dazn, parla Rodrigo De Paul, centrocampista dei bianconeri al terzo gol di fila in Serie A, per la prima volta in carriera: "Terzo gol consecutivo bel momento? Sì, come ho detto ai ragazzi però siamo diventati squadra. Risultati migliori con il nuovo centrocampo? Con Fofana ci conosciamo da anni, è un grande giocatore ed un grande amico. Non solo lui e Mandragora però sono importanti, anche Jajalo e Barak. Se sarò ancora qui tra un mese? Non lo so, so come gira il calcio, sto dimostrando in campo che non ascolto ciò che succede fuori e lavoro".