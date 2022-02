Arrabbiato? No ma tutti sanno che voglio sempre giocare, mi piace quando la gara è viva e si può vincere. Il mister mi ha sostituito e abbiamo pareggiato contro una grande squadra: sono arrabbiato per il cambio e per non aver vinto. Avrei voluto fare doppietta? Sì sempre, dopo il primo gol vuoi sempre fare il secondo”. Lo ha detto l'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu dopo la vittoria contro la Lazio, ai microfoni di DAZN.