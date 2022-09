Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Marca:



"È un momento magico a cui bisogna dare molto valore. Non vedevo questo entusiasmo o lo stadio così pieno da molto tempo. Devi goderti il ​​momento e continuare a lottare per continuare a crescere. Champions? Non parlo di questo (ride, ndr). Pensare all'Europa sarebbe sbagliato. Per prima cosa devi impiantare una mentalità vincente nella rosa".



SOTTIL - "È un allenatore molto aggressivo e motivazionale. Inoltre, è stato molto intelligente. Hai rispettato ciò che funzionava e aggiunto alcune idee. Questo ci ha dato molta fiducia e ci ha aiutato a completare un ottimo inizio. Siamo 'leoni' e sappiamo che dobbiamo correre più veloci degli altri per vincere".