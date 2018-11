La squadra è tornata ad allenarsi stamani dopo il giorno di riposo concesso da mister Nicola. Dopo una prima parte di attivazione fisica i bianconeri hanno svolto un riscaldamento tecnico tattico fatto di possesso palla e partite a tema. Il tecnico ha fermato spesso il gioco per dare ai giocatori consigli e indicazioni e ha chiesto loro concentrazione massima e alta intensità. L'allenamento è terminato con una partitella 10 contro 10 a campo ridotto.



Lavoro differenziato in campo per Teodorczyk e Lasagna che ha quasi del tutto recuperato l'affaticamento muscolare al flessore della gamba sinistra patito con la Nazionale.



La squadra tornerà in campo domani alle 15.00.